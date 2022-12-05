Часопис „Шветлосц” и у 2022. року на лїстини наукових часописох Републики Сербиї

НОВИ САД – Министерство просвити Влади Републики Сербиї обявело Лїстину катеґоризованих наукових часописох за 2022. рок, чийо видавателє зоз Републики Сербиї, на котрей и у тим року Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, котри видава НВУ „Руске слово”.

Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и того року катеґоризовани як М54 – домашнї наукови часопис за обласц сербски язик и литература.

У науково катеґоризованей „Шветлосци” свойо роботи у 2020, 2021. и 2022. року обявели: др Йоаким Стрибер, др Юлиян Тамаш, др Янко Рамач, др Юлиян Рамач, др Олег Петрук, др Олег Румянцев, др Йосиф Вархол, др Даниела Тамаш, др Петер Женюх, др Богдан Гальчак, др Маряна Комариця, др Кристиян Екер, мср Мирослав Кевежди, мср Саша Сабадош, мср Ана Римар Симунович, мср Єлена Дудаш, Ваня Дула, Смиля Вукотич, Лїляна Симич и Марина Сакач.

Попри часописа „Шветлосц”, на тей лїстини и „Русинистични студиї / Ruthenian Studies”, котри обявює Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, а катеґоризовани є як М53. Зоз тим руски науковци достали можлївосц наукового розвою и напредованя, а статї з тей лїстини реферовани и у Web of Science (SCI-E, SSCI, AHCI) и у Journal Citation Report (JCR).

Часопис „Шветлосц” бул подполно змистово и визуално реформовани 2019. року, а теди му ґу назви додате же є виданє и за науку.