Догварка о виводзеню фаховей пракси

НОВИ САД – На Филозофским факултету, 9. новембра предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач подписал Спорозуменє о орґанизованю фаховей пракси и Контракт о финансованю технїчного пририхтованя и друкованя часописа „Русинистични студиї”.

Зоз подписаним спорозуменьом потвердзене медзисобне сотруднїцтво медзи Филозофским факултетом и Националним совитом Руснацох у обласци виводзеня фаховей, нєнаставней пракси за студентох Филозофского факултету. Фахова пракса ше орґанизує за студентох основних и мастер студийох з цильом же би студенти здобули одредзени фахово знаня и схопносци цо часц студийней програми. Пракса тирва 90 роботни годзини, а студент достава 3 ЕСПБ боди.

Зоз Контрактом о финансованю технїчного пририхтованя и друкованя часописа „Русинистични студиї”, Филозофски факултет и Национални совит реґуловали обовязки коло видаваня часопису.

