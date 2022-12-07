Дзеци у Руским Керестуре дочекали Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Святи Миколай нащивел парохию з його меном и дзецом тей парохиї 5. децембра, после Всеночного подаровал пригодни дарунки.

Всеночне служел кир Георгий Джуджар, керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта, та госци зоз Крижевскей епархиї: о. Михайло Симунович и о. Младен Микулич, а дияконєли Ярослав Варґа и Антоний Паїч.

После Всеночного до церкви пришол и св. Миколай. Виронаучни дзеци зоз першопричашнїками за св. Миколая пририхтали крадку програмку.

Волонтерки Каритасу Кяра Будинскова, Клара Катрина и Корнелия Будински под час дзелєня пакецикох шпивали духовни шпиванки зоз провадзеньом на ґитари.

Керестурски парох о. Владислав Варґа визначел же ше дух святого Миколая окреме почувствовал, а то и поволанє парохиї хтора ноши його мено, бо вирни у керестурскей парохиї за тотру нагоду доновали 67.000 динари.

Того вечара подзелєне коло 300 пакецики котри пририхтали волонтере Каритасу.