Дзень Руснацох oзначели и школяре у Коцуре

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре 17. януара означели Националне швето Руснацох и тот дзень им бул виполнєти з активносцами вязанима за руски народ.

З тей нагоди, учительки у руских оддзелєньох нїзших класох зоз школярами бешедовали о историї Руснацох и шицким цо значне за нашу руску заєднїцу. На тоту тему пречитани и пригодни тексти, а обвисценє о швету пречитане у шицких оддзелєньох.

За Дзень Руснацох школяре направели и панои з фотоґрафиями и рисунками на котрих була приказана наша прешлосц, народне облєчиво, култура, обичаї. И того року шицки школяре з нагоди Националного швета вифарбйовали руски герб, а слухали и руски дзецински и народни шпиванки.