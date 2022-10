И у Коцуре означени Дзецински тидзень

КОЦУР – Традицийну манифестацию Дзецински тидзень, котра ше того року отримовала под мотом „Цо дзецку треба же би росло по нєбо!?”, рижнородно означели и дзеци у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре. За кажди дзень през Дзецински тидзень професоре и професорки класней и предметней настави обдумали рижни активносци за школярох нїзших и висших класох.

Перши дзень означованя тей манифестациї почал зоз програму з нагоди приєму першокласнїкох до Дзецинского союзу, а потим школяре нїзших класох рисовали по асфалту на тему „Цо дзецку треба же би росло по нєбо!?”. Исти дзень школяре висших класох, представнїки Школярского парламенту, нащивели предсидателя општини Предраґа Роєвича у Општини Вербас дзе представели активносци хтори реализовани у цеку прешлого школского року у коцурскей школи. Тиж, мали нагоду заменїц места зоз предсидательом општини, шеднуц до його фотелї и повесц цо би жадали унапредзиц у школи. Активносци котри були орґанизовани за конєц першого дня то турнир у малим фодбалу за хлапцох пиятей и шестей класи.

Други дзень за школярох нїзших класох отримана интересантна роботня на тему „Одцисок лїсца, дланї, печацох з кромплї…”, а участвовали и на квизу „Забавна математика” у ОШ „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Школяре висших класох указали свойо музични схопноци на караокох.

Треци дзень у коцурскей школи почал зоз Бависками без гранїцох за школярох нїзших класох и спортскима медзиодзелєнскима змаганями у физкултурней сали, а школяре трецей и штвартей класи тримали годзини место своїх учителькох у рамикох активносци под назву „У цудзих ципелох”. Дзивчата з висших класох участвовали на турниру у одбойки.

Вчера за наймладших була орґанизована нащива коцурскей Библиотеки, Етно клубу „Одняте од забуца” и Огньогасному дому, а старши участвовали на подобовей колониї.

Нєшка, за конєц Дзецинского тижня, за школярох нїзших класох будзе орґанизоване стретнуце зоз вожачом запрагог Миланом Ґаковичом з конїцкого клубу „Везир”, а школяре висших класох укажу свойо знанє и забавя ше у язичней роботнї.

