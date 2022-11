Кандидати лїстини „Руснаци вєдно“ на Кирбаю

БАЧИНЦИ – Кандидати з лїстини число 1 „Руснаци вєдно“ за наступни виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох вчера нащивели Бачинци.

На шветочней кирбайскей Служби Божей були нишитель лїстини Йоаким Рац Мими потим Михайло Пашо, секретар МЗ Руски Керестур и Нада Хромиш Аничич, директорка Ґиманзиї „Сава Шуманович“ зоз Шиду.

Була то нагода стретнуц ше и побешедовац з Руснацами у тим сримским валалє о актуалних темох за руску заєднїцу.

На штварток на 19 годзин представнїки спомнутей лїстини ше предствя Шидяньом у Руским доме односно у просторийох КПД „Дюра Киш“.

