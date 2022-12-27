Mанифестация ,,Днї здогадованя на лядову цихосц”

ЖАБЕЛЬ – Церковна општина Жабель вєдно зоз Општинску народну библиотеку ,,Велько Петрович” Жабель прешлого тижня орґанизовала тродньову манифестацию ,,Днї здогадованя на лядову цихосц – 80 роки од Рациї 1942”. Манифестация була отримала у ґалерийским простору библиотеки у Жаблю.

Першого дня, стреду 21. децембра, манифестация святочно отворена зоз виставу ,,Лядова цихосц” автора Петра Дюрдєва, директора Историйного архиву городу Нови Сад. У фокусу викложеного материялу боло страданє священства на подручу епархиї.

Штврток, 22. децембра, отримана проєкция филму ,,Дзеци безсмертносци”, а после того було отримане преподаванє протоєрея-ставрофора Бранка Чурчина.

Трецого дня манифестациї, пияток 23. децембра, академски маляр и иконописец Радмила Несторович отримала предаванє на тему ,,Представа мученїкох на икони”.