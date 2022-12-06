Млади мали нови обуки

ЖАБЕЛЬ – У рамикох проєкту ,,Обновйованє Центру за розвой иновацийох у даваню роботи и технолоґийним подприємству”, хтори реализує Канцелария за младих општини Жабель, почали обуки за шицких заинтересованих младих. Проєкт финансує Министерство за младих и спорт, зоз потримовку локалней самоуправи.

До тераз орґанизовани Розвой бизнис плану и Роботна и фахова пракса. На тих обукох млади могли научиц як ше вирабя бизнис план, яка його значносц и як го мож применїц у водзеню роботи, як и яка улога держави кед слово о тим сеґменту дїлованя.

Годзина на тему Роботна и фахова пракса дала младим нагоду же би ше упознали зоз информациями о роботней етики, принципох роботи у рамикох роботних и фахових праксох и же би ше упознали з тим яки права и обовязки маю под час пракси.