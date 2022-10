Сцигла нова опрема до коцурскей школи

КОЦУР – З нагоди означованя Европского дня язикох, прешлого тижня у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре отримани рижни активносци, а сцигла и нова опрема котра оможлїви лєпше одвиванє настави за шицких школярох.

По словох директорки коцурскей Основней школи Сенки Мученски, нову опрему школа достала по проєкту „Диґитална учальня” од Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою. Понеже заняти у тей школи провадза тренди у у образовно-воспитней роботи, з донацию достали 27 лаптоп рахункари, штири проєктори и штири столки за проєктори. Так же, у сущносци, як гварела Мученскова, школа будзе технолоґийно опремена же би ше могло провадзиц диґиталну наставу. Опрему котру школа достала ше будзе хасновац у каждодньовей роботи и образовно-воспитним процесу, а заняти у коцурскей школи доставаю опрему на реверс же би наставу могли пририхтовац и дома и хасновац опрему на настави.

Попри тей опреми, школи одобрени и средства од 500.000 динари за набавку интерактивних таблох, цо тиж у найшвидшим периоду будзе реализоване, визначела з тей нагоди директорка Сенка Мученски.

Коцурска Основна школа ше нашла и на мапи образовних установох котри Европски дзень язикох означую на инициятиву Совиту Европи, з прешвеченьом же язична рижнороднсоц способ за посцигованє векшого ступня медзикултуролоґийного порозуменя и важна компонента богатого културолоґийного нашлїдства. По конєц мешаца будзе тирвац гласанє за вибор найлєпшей програми за означованє того дня, а на Фейсбук боку Основней школи ше находзи линк прейґ хторого мож гласац и на тот способ потримац наставнїци Здравку Майкич и Ясминку Олич Илчешин и програму котру вони два пририхтали.

