НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз седмого Конґресу Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох.

Будзе емитовани и звит зоз тогорочного Фестивалау жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” котри ше отримує у Дюрдьове, а тиж и звит зоз туристично-привредней-културней манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, 10. по шоре.

У емисиї годно дознац вецей о информативних роботньох котри орґанизовало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у сотруднїцтве зоз Републичним заводом за статистику, з нагоди предстояцого Попису жительства котри будзе отримани од 1. по 31. октобер.

У часци з польопривреди будзе слова о протестох польопривреднїкох.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

