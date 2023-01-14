У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним Маґазину будзе емитовани звит зоз преслави Националного швета Руснацох у Новим Орахове, а тиж и як ше одвиваю пририхтованя за преславу у Руским Керестуре.

Емитовани будзе и прилог о новим документарно-путописним сериялу котри руска редакция синхронизує по руски. Увидзице и як було на традицийним Дзецинским куцику у Руским Керестуре, хтори дзецом понукнул рижни забавни и вирски змисти.

У часци o польопривреди будзе слова о овчарстве котре остатнїх рокох, окреме од початку пандемиї ковиду 19, почало трациц крочай и велї овчаре уж позаверали свойо фарми.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.