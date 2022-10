НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як Евангелска церква у Коцуре помага людзом.

Будзе емитовани и звит зоз промоциї кнїжки „Друґа обала”, односно „Друге побрежє” автора Михала Рамача, котра отримана того тижня на ладї Цепелин у Новим Садзе, а тиж и звит зоз промоциї кнїжки Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” котра отримана у Руским културним центре.

У часци з польопривреди будзе слова о продуковательох сої.

Будзе емитовани и звит зоз явного тренинґу котри будзе отримани на отвореним, на базену у Руским Керестуре, а годно дознац и вецей информациї о пририхтованю за манифестацию Водова Фест.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин, а репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

