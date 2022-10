НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о фесивалу „Ораховска єшень” хтори отримани прешлого тижня у Новим Орахове.

Емитовани буду и прилоги о Сайму кнїжкох у Беоґрадзе, литературним вечаре хтори бул пошвецени Михайлови Ковачови и як означена 25-та рочнїца часопису Тайм аут у Руским Керестуре.

У часци з польопривреди будзе слова о конференциї о отримуюцей польопривреди на прикладох Нордийских жемох хтора отримана у Новим Садзе.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 30. октобра на 20 годзин и будзе тирвац 30 минути пре директне емитованє 41. фестивала словацкей популарней музики „Златни ключ”. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)