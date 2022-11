НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз 29. порядней схадзки нашого Националного совиту котра отримана 8. новембра у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Того тижня у Руским културним центре у Новим Садзе отримана промоция кнїжки „Путованє през шаховске кральовство” и нового числа часопису Руснак.

Представителє Матици сербскей и представителє Рускей матки 7. новембра отримали значну схадзку праве у Матици сербскей.

Єдно горяцке дружтво роками орґанизує стредово шейтанє по Фрушкей гори и того тижня означело свойо 500. Лєсове шпациранє.

З польопривреди увидзице прилог о резаню карфиолу.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю 13. новембра на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

