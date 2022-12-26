Умарла Славица Шовш

КОЦУР – Вчера, 25. децембра, у новосадским шпиталю, у 63. року живота упокоєла ше Славица Шовш, писателька.

Славица Шовш народзена 26. децембра 1959. року у Вербаше. Основну школу закончела у Коцуре, ходзела до оддзелєня по руски, ґимназию у Вербаше, а Факултет политичних наукох у Беоґрадзе.

Робела як новинарка у Радио Новим Садзе, а познєйше, по пензионованє у НВУ „Руске слово”, дзе була одвичательна редакторка часопису МАК и заменїк одвичательного редактора новинох „Руске слово”.

Писала романи, драми, поезию и критику. Була член Дружтва писательох Войводини. Обявела два романи по сербски: Мушкарчина (2007) и У златним маказама (2010) и збирку писньох по руски Безсони ланцущок (2016).

Хованє Славици Шовш будзе на вовторок у Коцуре.