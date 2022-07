Нови реанимобил у вербаским Доме здравя

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за здравство обезпечел нову превозку Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше. Превозкови парк вербаского Дома здравя богатши за єден реанимобил, пре котри услуги Служби наглей медицинскей помоци буду унапредзени и ефикаснєйши, пренєсол општински сайт..

По словох директора Дома здравя др Ґорана Дюровича, уж добре опремени превозкови парк преширени за нову специялизовану превозку за Службу наглей медицинскей помоци у котрей будзе инсталована найсучаснєйша медицинска опрема. Дзекуюци тому, як и фаховосци занятих у Служби наглей медицинскей помоци, додатно ше унапредза условия за транспорт чежких пациєнтох лєбо чежко покалїчених.

Вербаскому Дому здравя на розполаганю найсучаснєйша превозка тей файти и услуги котри обезпечую буду ище квалитетнєйши, визначел др Дюрович, понеже зоз инсталовану опрему буду мац рухому амбуланту.

