Гоби котри инспирує, виполнює и прикрашує

Новорочне и крачунске украшованє обисцох важни ритуал у векшини фамелийох, понеже шицки жадаме же би нам дом през швета заблїщал.

Шветовни, алє и рижни други украси зоз стиропору нашей собешеднїци Ясмини Петрович з Коцура сиґурно же инспирую, прикрашую и уноша до каждого дому чародїйносц котрей ше обрадую и младши, алє и старши.

Стиропор барз лєгки материял, и лєгко з нїм украшовац просториї, мури, та и повали. Мож го найсц у рижних велькосцох, рижней густосци, грубини и форми, а зоз стиропором мож лєгко прикрашиц кажди простор. Треба лєм мац идеї и сцелосци и найобичнєйшу плочу зоз стиропору мож претвориц до найкрасшей прикраски. Так уж пар роки велїм Коцурцом, алє и ширше, куцики прикрашую украси зоз стиропору талантованей и креативней Ясмини.

– Понеже сом у єдним периодзе нє була занята, шлєбодни час сом виполньовала так же сом за себе почала правиц рижни прикраски зоз стиропору, окреме пред Новим роком и другима шветами. Материял нє бул драги, робота була интересантна, и так ше мой супруг Емил и я помали вше баржей углїбйовали до того нашого малого гобия – почина приповедку наша собешеднїца.

Спочатку кажду часточку украсох правели помали ручно – резали, фарбели и шицко цо уж требало. За свой дом обдумали и направели мурову годзинку и барз були задовольни як то випатрало. Теди пришли на идею же би свойо продукти указали и другим.

ЦО ЗАДУМАШ – МОЖ НАПРАВИЦ

– Понеже жиєме у таким чаше же нам на интернету вельо того доступне, я мала обичай опатрац рижни интересантносци и вше бим наишла на дацо цо би ми прицагло увагу и зацикавело ме. Так сом на интернету видзела слику камина котри ми ше барз пачел и роздумовала сом же бим то сама нє пробовала направиц. Чом бим куповала, кед то може дахто други направиц, значи же можем и я – нашмеяно приповеда.

Ручне правенє украсох, насампредз вирезованє вимагало вельо часу, а заинтересованих же би купели тото цо наша собешеднїца прави було вше вецей. Так Ясмина и єй супруг пришли на идею же би кус порозпатрали и видзели чи нєт даяка машина за тоту роботу, котра би шицко вельо прецизнєйше, алє и швидше вирезовала. Розпитали ше, порадзели, дзвигли кредит и купели машину.

– З оглядом на тото же жиєме як подквартельоше, машину тримаме нука, понеже ту и струя и инше, так же зме у квартелю випражнєли єдну просторию и то тераз наша роботня – гвари Ясмина и предлужує – машину з котру тераз робиме зме одплацели такой першей жими як зме ю купели, за даяки мешац, мешац и пол. Думали зме же то нєможлїве, алє так нам и чловек котри прави тоти машини и од котрого зме купели гварел. Гоч зме нє верели, понеже зме нашо украси нє предавали по високих ценох, алє наисце зме ше трудзели, робели и воднє и вноци и одплацели зме ю.

Кус-покус куповали вше вецей материялу и ширели свою роботу. Вельо того нашли на интернету, знїмали даяки шеми котри були доступни, рижни рисунки, и мож повесц же роботу учели сами, крочай по крочай.

– Тераз уж наисце правиме вельо того, вошли зме до цалей роботи и правиме реклами, рижни украси за новорочни и крачунски швета, як и украси за означованє родзених дньох и рижни други преслави. Шицко цо дакому придзе на розум, ми можеме направиц зоз стиропору – бешедує нашмеяно, и толкує далєй – лєм кед слово о даяких рекламох, потребни нам програмер котри то муши зробиц, то нє можеме сами, понеже реклама защицена. Ми сотрудзуєме з єдним програмером котрому заплациме, вон одроби шицко цо треба, направи рисунок и вец ми наступаме.

ПЛАН ПРЕШИРИЦ РОБОТУ

Кед слово о вифарбйованю украсох, то и далєй робя сами, ручно. Фарбя зоз квалитетнима фарбами котри, як нам потолковала Ясмина, нє виблядню и нє счухаю ше з часом.

– Шицок материял купуєме у Вербаше на складищох сировинского материялу. Кед зме ше почали занїмац з тим, материял могло купиц по досц вигодних ценох, нє було нїч, най повем, драге. А прешлого року шицко подрагшело 300 одсто. Намагаме ше буц приступни зоз ценами, же бизме мали голєм даяки заробок, а и же би кажде могол купиц тото цо жада и так себе обрадовац. Мали зме и даяки акциї, углавним то було за украси за дзецински хижи – мена, хмарки, мешачок, гвиздочки, то зме, поведзме, предавали по 500 динари, а наисце крашнє випатра. Робиш, трудзиш ше и же би нє було барз драге, а и же биш кус заробел – гвари наша собешеднїца.

У цалей роботи су три роки, а роздумовали и розпитовали ше же би реґистровали тото ремесло, же би то була даяка файта фирми. Ясмина гвари же би любели прешириц роботу, алє же затераз нє маю условия.

– Ґенерално, ми наисце задовольни, нє жиєме од того, алє зоз того гобия мож крашнє заробиц. Обидвойо зме заняти и робиме, та шицки украси правиме кед сцигнєме, кед маме шлєбодного часу, алє сцигуєме. Помали напредуєме, вше додаваме даяки новосци до нашого понукнуца, шицко цо од нас глєдаю и цо нам предкладаю, шицко направиме. Правиме аж и украсни лайсни за будинки. Мой супруг маляр, та мурово украси, мож повесц, и у рамикох його фаху. Любиме то робиц, наисце уживаме и у обдумованю и у прикрашованю, вообще у твореню красних украсох.

ЗЛУЧЕЛИ КРАСНЕ И ХАСНОВИТЕ

Тераз у тим периодзе найактуалнєйши саночки, єленї, пахульки, а у нїх мож купиц и рижни ядловчики и инше цо людзе хасную же би сами направели венчики, икебани… Свойо креациї рекламую на дружтвених мрежох, а маю и муштериї хтори приходза по препорученю. Участвовали у велїх гуманитарних акцийох, вше кед ше порушую акциї збераня пенєжу за дакого у потреби, дзечнє ше уключую и подарую даяки прикраски.

– Идеї насмпредз зоз интернету, алє зме робели и так же кед нам дацо пришло на розум, сами зме пробовали направиц най видзиме чи мож так як ми задумали, и углавним нам ше поспиши и шицко так як зме и задмали – бешедує нашмеяно – цали процес коло того же би ше даяку фиґуру лєбо прикраску направело тирва розлично, у зависносци од того цо ше прави. Менши украси иду швидше, тоти векши з вецей деталями, прикрасками, вимагаю вецей часу, алє цалком досц пар днї же би було готове и же би ми були задовольни з конєчним резултатом. Можебуц ше дакому, хто з боку попатри, видзи же за даяки украси нє треба вельо часу и же то нїч нє компликоване, алє нїч то нє так як випатра.

Планую и любели би купиц и єдну меншу машину з котру би вирабяли дробнїци и мали украси, а велька машина же би остала за виробок векших стварох, алє як гвари наша собешеднїца, помали крачаю.

– Гоч нам то лєм гоби, робота коло украсох зоз стиропору нас наисце инспирує, виполнює, а резултат роботи прикрашує. Злучели зме красне и хасновите, а кед ту придзе и кус заробку, нє маме причину нє буц презадовольни – з ошмихом закончела приповедку Ясмина.