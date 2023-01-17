Польопривреднїки свойо еИД число можу превжац у Пошти

БЕОҐРАД – Польопривредни продукователє од 16. януара треба же би у найблїзшей Пошти превжали свойо еИД число, цо перши крочай у уводзеню информацийней системи „еАґрар”. Министерка польопривреди Єлена Танаскович гварела за медиї же циль уводзеня новей системи же би 450.000 польопривредни ґаздовства прешли на диґиталне водзенє роботи.

Гевти польопривреднїки, хтори пре даяки други потреби од еУправи превжали еИД число и реґистровали ше у еУправи, можу хасновац тото число и нєт потреби же би ше ознова реґистровали.

Вона гварела же ше у Пошти достанє єден паперик зоз основнима податками – мено, презвиско, матичне число, коди и пасворд, на основи хторих ше далєй мож реґистровац. Додала же польопривреднїки хтори нє маю рахункар або мудри телефон, можу пойсц до найблїзшей полицийней станїци, дзе им ше тоти коди унєше до чипа на особней карточки. Кед же нє маю особну карточку з чипом, вец треба же бу ю виняли, бо им то будзе требац пре уводзенє еАґрара.

Министерка полтолковала же за доставанє еИД числа треба лєм особна карта, понеже то електронска особна карта на основи хторей ше идентификує физични особи.

Министерка Танаскович гварела же предносци уводзеня системи еАґрар поєдноставйованє конкурованя за субвенциї, провадзенє стану и вименки стану ґаздовства и держава будзе швидша у обрабяню вимогох и уплацованю средствох кед шицки податки будзе мац на єдним месце. Тиж поволала младших членох ґаздовствох же би помогли старшим при реґистрованю до еАґрар-у.

Министерка польопривреди поручела же барз важне же би млади и жени були на ґаздовствох и же бизовно єден з критериюмох за доставанє бодох за субвенциї будзе и чи ношитель ґаздовства жена и чи польопривредни продукователь ма менєй як 40 роки.