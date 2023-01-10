Потримовка за инвестициї до соларних електрарньох

СЕРБИЯ – После успишно законченей ИПАРД 2 програми и реализованих конкурсох зоз того пенєжного фонду, усвоєна и нова ИПАРД 3 програма Републики Сербиї зоз 288 милиони евра средствох Европскей униї. Обявене на сайту Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди.

Перши конкурси Министерства польопривреди за Миру 1, Миру 3 и Миру 7 обчекує ше у першим кварталу 2023. року, а поступок конкурованя вимагаюци и глєда досц часу так же, здогадую зоз Министерства польопривреди же треба на час рушиц зоз пририхтованьом документациї.

Акцент додатней потримовки за ИПАРД 3 програми на особи младши як 40 роки як и на инвестициї до обновююцих жридлох енерґиї цо обезпечи додатни 10 одсто субвенцийох.

Тренд роснуца инвестицийох до соларних електрарньох евидентни, през закончени конкурси ИПАРД 2 програми.

Прейґ нєповратних средствох од 60-75 одсто за соларни електрарнї, хаснователє можу обчековац врацанє инвестициї за лєм 2-3 роки.