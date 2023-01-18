Преслава Швета почала зоз дзвиганьом заставох

ДЮРДЬОВ – Зоз традицийним поставяньом трох заставох – Републики Сербиї, Автономней покраїни Войводини и рускей застави зоз гербом на три будинки у центре Дюрдьова, на будинок Месней заєднїци Дюрдьов, Рускей школи и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, почало означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї у Дюрдьове.

По поставяню заставох у просторийох дюрдьовского Дружтва „Тарас Шевченко” отримана шветочна програма. После гимни Републики Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї спред Орґанизацийного одбору присутних привитал и винчовал швето координатор Подручней канцелариї у Дюрдьове Микола Кухар, предсидатель Националного совиту Рускей националней меншини Йоаким Рац и предсидатель Општини Жабель Урош Раданович

Предсидатель Националного совиту Рускей националней меншини Йоаким Рац медзи иншим гварел же кед ше дзешка 2007. року приношело одлуку о формованю Националного швета, и 2008. року го першираз означовало, обавали зме ше же на яки способ то будзе прилапене при наших Руснацох. Медзитим, нешкайши дзень, ту у Дюрдьове, указує же зме нє погришели. Прето, у тото мено я вам винчуєм Националне швето Руснацох, а тиж так жадам поздравиц людзох хтори вєдно жию зоз нашима Руснацами праве ту у Дюрьове.

На означованю Швета були и предсидатель СО Жабель Радован Чолич, член Општинскей ради Душко Михелц, директорка Основней школи „Йован Йованович Змай” Любица Клепич и дюрдьовски парох Михаил Холошняй.

Програму пририхтали члени секцийох КУД „Тарас Шевченко”. Члени тамбуркового оркестра одграли даскельо нашо шпиванки. На програми з рецитациями участвовали Тамара Балоґ и Иван Молнар, а крадку историю Руснацох пречитала Оливера Пап.