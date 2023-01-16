Промоция кнїжки Зденка Лазора

СРИМСКА МИТРОВИЦА ‒ Промоция кнїжки „Линґвокултуролоґийни концепт ʻХижаʼ у русийским, руским и сербским язику” автора Зденка Лазора отримана вчера 15. януара у рамикох Манифестациї „Днї русийскей култури” у Музею Срима.

Кнїжку „Линґвокултуролоґийни концепт ʻХижаʼ у русийским, руским и сербским язику” автора Зденка Лазора, на сербским язику видало Реґионалне здруженє сербско-русийского приятельства „Срим”.

На вовторок 17. януара од 18 годзин у рамикох истей манифестациї будзе Руски дзень, з нагоди Националного дня Руснацох.

Манифестацию „Днї русийскей култури” у Сримскей Митровици у Музею Срима, орґанизую Реґионалне здруженє сербско-русийского приятельства „Срим” и историйни архив Срим, а тирва од 15. до 25. януара.