Скоро три вики на тих просторох

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра у Новим Садзе, вовторок, 17. янура з пригодну програму означене Националне швето Руснацох у Републики Сербиї.

Як и звичайно, програма почала зоз шпиваньом гимни „Боже правди” Републики Сербиї и нашей „Браца Русини”. Одшпивали их члени хору „Гармония”.

З пригоднима словами госцох на тей шветочносци привитал предсидатель Управного одбору Руского културного центру Славко Винаї, а присутним Швето повинчовал и помоцнїк городоначалнїка Нового Саду Александар Петрович.

У крадкей програми, у предлуженю, по привитней бешеди и винчованки, хлопска шпивацка ґрупа одшпивала ище три шпиванки: „Кед я ишол понад гумно”, „Так сом ше залюбел” и „Дай нам Боже добри час”.

Окрем помоцнїка городоначалнїка Нового Саду, Александра Петровича, шветочносци присуствовали директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, директор Заводу за културу войводянских Руснацох, Саша Сабадош як и члени нашого Националного совиту Микола Кухар и Тамара Балоґ.