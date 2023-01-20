Стил 80-их и 90-их ознова у моди

Чати, машлїчки и ґумки за власи нєобходни додаток за правенє рижних фризурох и креированє атрактивного випатрунку. Окрем того же су барз практични, тоти аксесоари прикрашую и фризуру.

Наташа Турински з Дюрдьова, хтора вецей як пред роком порушела свой мали бизнис, одмалючка любела моду и кед пришол час уписац ше до штреднєй школи, шицки знали же упише Teхнїчну школу ,,Милева Марич Айнштайн” у Новим Садзе, напрям дизайн облєчива. Понеже ше пренашла у тим фаху, по законченю штреднєй школи Наташа уписала и факултет и тераз є студентка на мастер студийох облєкацого инженєрства на Технїчним факултету ,,Михайло Пупин” у Зренянину.

ШИЦКО ПОЧАЛО ОД ЄДНЕЙ ИДЕЇ

– Свой мали бизнис сом започала под час пандемиї, хтора вельо того нєдоброго принєсла у цалим швеце, алє заш лєм и досц того доброго. Видзи ми ше же зме ґенерално як дружтво од теди почали ценїц шицко тото цо зме брали олєгко, а теди до вираженя пришли мали поднїмателє.

Шицко започало од идеї же бим направела за свойого пса машлїчку як модни деталь. Дома сом мала надосц материялу, а понеже ми шицки преподаваня и вежби на факултету були онлайн, сцела сом го даяк потрошиц и так сом почала шиц машлїчки за псох и познати ,,скранчи” ґумки за власи – здогадує ше Наташа.

Спочатку Наташа анї нє роздумовала о тим же єдна обична идея прерошнє до правого малого бизнису. Перше шила за себе, вец за фамелию и пайташки, а на концу почала свойо продукти и предавац.

НАЙВАЖНЄЙША ДОБРА ОРҐАНИЗАЦИЯ

Знанє о шицу Наташа здобула ище у штреднєй школи, алє го каснєйше унапредзовала з помоцу рижних туториялох и часописох хтори наменєни праве за шице. Як цо сама гварела, перши крочаї у тей роботи єй були барз чежки. Учели рижни файти рубцох и як вони треба же би випатрали, а за правилни рубци єй требало вельо вежбац.

Нєшка у своїм понукнуцу Наташа ма рижни продукти.

– У своїм понукнуцу мам машлїчки и бандани за псох, ,,скранчи” ґумки за власи, траки за власи, шапочки од сатину, заглавчини, а од нєдавна и укруцовачи за власи.

За кажди продукт ми треба одредзени час же бим го направела. Дацо ше прави швидше, а дацо помалши, алє треба вжац до огляду и тото чи ми ше у тей хвильки роби. На самим початку ми нє було чежко шицко посцигнуц, бо сом праве порушала бизнис и нє було тельо роботи, а и нє мала сом вельо обовязки коло факултету. Нешка, кед мам вецей роботи и вецей обовязки на факултету, шицки наручбини рихтам викендами. Вельо раз ми ше случело же сом остала будна и до ранших годзинох же бим порихтала шицки наручбини цо мам, алє ше заш лєм на концу шицко посцигнє – приповеда Наташа.

Продукти хтори наша собешеднїца шиє углавним наменєни любимцом и дзивком/женом, алє и хлопом, понеже у понукнуцу ма и продукти хтори и вони можу хасновац (заглавчини). Свойо продукти Наташа найвецей промовує на Истаґрам профилу handmade_natasa.

Свидоми зме шицки подрагшеньох. Наташа гвари же то нє вплївовало на єй роботу, бо мала досц материялу дома. Алє, з часом ше материял потрошел и требало го докупиц, а понеже му цена скочела и прейґ пейдзешат одсто, мушели ше и цени продуктох нашей собешеднїци дакус пременїц. Наташа своїх купцох обвисцела на дружтвеней мрежи о новонасталей ситуациї и достала досц порученя потримовки, та принєсла одлуку же и єй продукти подрагшаю.

– Барз ми важна повратна реакция моїх купцох. Порученя хтори каждодньово добивам од задовольних муштерийох наисце ми украша дзень, прето же ми потвердзую же сом виполнєла їх обчекованя и стимулую ме же бим унапредзела свойо знанє, роботу и понукнуце – закончує нашу розгварку Наташа.