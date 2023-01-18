Швето Руснацох означене и у Дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” дзеци шицких воспитних ґрупох, у складзе зоз возростом, означели Националне швето Руснацох. Младши дзецi їх воспитачки упознали зоз руску културу и обичаями на тот способ же слухали руски народни шпиванки и руску гимну, а рисовали и руски национални симболи – заставу и герб.

Дзеци предшколских ґрупох, з тей нагоди, нащивели Музей у школским будинку Замок дзе на дарунок спред Националного совиту достали руску значку и заставку. Дзеци ше у Музею упознали зоз руским народним облєчивом, звичайно дзивоцким, як цо фитюли, баршонї, широки сукнї, мали нагоду поопатрац и предмети хтори ше дакеди хасновало у обисцу и у роботи, а у складзе зоз їх возростом, приповедане им и о обичайох и походзеню наших предкох.