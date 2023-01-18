Шветочносц отримана и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци, 17. януара отримана шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

После гимни Републики Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї спред Орґанизацийного одбору присутних привитал и винчовал швето координатор Подручней канцелариї у Дюрдьове Микола Кухар. Члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова отримали програму на хторей пречитали даскельо нашо писнї и пречитали крадку история Руснацох.

На програми були присутни и предсидатель Националного совиту Рускей националней меншини Йоаким Рац, директор Заводу войводянских Руснацох Саша Сабадош, предсидатель Совиту Месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук и шицки вони присутним винчовали тото Швето, вєдно з Владимиром Салонсковим спред Дружтва за руски язик, литературу и културу хтори бул домашнї преслави.

Владимир Салонски подзековал шицким присутним же пришли увелїчац нашо швето. Поготово подзековал Подручней канцелариї Дюрдьов зоз словами же би ше без нїх тоту преславу нє могло отримац, бо их ту нєт вельо и нє маю вельо можлївосци орґанизовац тото сами.

Означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї у Ґосподїнцох орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох Дюрдьов.