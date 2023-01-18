У знаку просвити по руски

ШИД – У Руским доме вчера означене националне швето Руснацох зоз пригодну програму у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох.

Державней гимни „Боже правде“ и шветочну шпиванку Руснацох „Браца Русини“, одшпивала Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, а потим ше представели и зоз трома рускима народнима шпиванками.

У привитних словох парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак, наглашел жє Руснаци нє треба же би преславйовали лєм 17. Януар, алє же би каждиз дзень требал буц Дзень Руснацох и поручел „Най жию Руснаци“.

У предлуженю найвекша часц програми була пошвецена просвити и школстве Руснацох на тих просторох, а Мирослав М. Цирба визначел же образованє по руски исновало од 1818. року кед перши учитель бул Янко Майориш, 1874. року утаргнути конфесийни школи, потим були державни школи, а 1945. по 1956. рок Руснаци мали у општини Шид руски одзелєня, а после того шлїдзела павза по 1964. рок кед руски язик у школох викладани факултативно по 1988. рок, а настава обновена 1993. року дзекуюци Дружтву за руски язик, литературу и културу и тирва по нєшка.

Наставнїца Наташа Еделински Миколка виложела обставини кед вона од прешлого року превжала викладанє руского язика з елементами националней култури у двох основних шкйолох у шидскей општини и поволала родичох же би уписовали дзеци на спомнути годзини.

На концу програми школяре хтори уча руски язик з елементами националней култури як виборни предмет, а хтори порихтала наставнїца Наташа Еделински Миколка одшпивали коляди „Ноц над Вифлеємом“ и „Пречистая Дїва“.