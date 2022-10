Ми ту нє госци, Сербия и наш дом

Ище ше нїґда нє случело же ше два кампанї збили и отримовали источасно, як цо ше случело праве того року, бо ше Попис жительства и маєтку мал окончиц влонї, алє є пре пандемию премесцени за тот рок, так же ше тераз преклопела и у истим термину чече и кампаня за виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох.

А цо треба окреме визначиц у кампанї тогорочного Попису, то тото, цо даєдни медиї уж оглашели, же на три питаня гражданє Сербиї нє муша дац одвит, а то питаня хтори ше одноша на националну и вирску припадносц и мацерински язик, бо то так по законских предписаньох у нашей держави.

Праве тоти три питаня ключни за национални заєднїци, бо кед ше припаднїки националних заєднїцох нє вияшня цо су по националносци, нє будзе ше знац кельо нас таких єст, а шицки будуци буджети и финансиї ше буду проєктовац на бази достатих статистичних податкох и буду завишиц праве од того кельо нас будзе на тим попису.

Реално обчековац же число нашого жительства годно буц менше, проєкциї хтори уж наявели фахово служби и за векшински народ предвидзую зменшанє и до 10 одсто. Найважнєйше же би ше нашо припаднїки рускей заєднїци шмело вияшнєли на попису тото цо су, Руснак/Рускиня, грекокатолїк/иня, а мацерински язик руски. Податки буду криптовани и чувани, бо то законска обовязка и хасновани лєм за статистику. Попис обовязни и хто ше на ньго нє одвола, годзен буц и пенєжно карани.

Кед нашо предки отримали руски идентитет три вики на тих просторох, на нас, як їх потомкох, остава же бизме тот идентитет зачували и пренєсли го нашим потомком. Час указує же ше идентитети у сучасним швеце буду умножовац, бо зме премрежели Планету у комуникацийним смислу, та нашо дзеци уча и по вецей странски язики, одходза робиц ширцом Европи и по цалим швеце.

Алє кажде хто з дому до швета однєше свой мацерински язик, вон го нє забудзе, бо ше тот язик, на котрим зме перше спознали швет и на нїм вибудовали ментални мапи, нє забува. До мацеринского язика уткана шицка колективна свидомосц плеяди визначних предкох, у нїм ше чува їх искуство, хторе виками будоване, у нїм цошка исконске и архетипске, у нїм кондензована радосц и смуток, труд и надїя.

Прето, од 1. октобра, кед приду пописоваче до вашого дому шмело поведзце же сце Руснаци, же ваша прадїдовска вира грекокатолїцка и же наш язик руски! Ми ту нє госци, Сербия и наш дом.

