Реално, нїчий живот нє совершени. Состої ше зоз добрих и подлих хвилькох, од добрих и подлих дньох. Кед зме свидоми своїх хибох и нєзадовольствох котри преткани зоз блїщацима моментами, прецо ше чловек найдзе у ступки думаюци же другим лєпше, же су такой-таки красни, фотоґенични, успишни и мудри? Пре дружтвени мрежи, чаривне место дзе кажди живот интересантни и благо поведзено – идеални.

На дружтвених мрежох шицко зоз филтером, окрем бешеди. Там ше знаю водзиц тотални вербални войни. У швеце розличних можлївосцох и думаньох, дзе допущени шицки шлєбоди виражованя, нє мож нє замерковац же ше досц часто хаснує бешеда котра злобна и котра увредзує зоз цалу силу. Шицким нам подло, нє циґаньме себе. Жиєме у такей реалносци котра нам подклада ногу каждодньово и просто нам нє допущує дихац як треба. И дзешка сцеме вируциц власне нєзадовольство. А котре место найподзековнєйше за таке? Дружтвени мрежи. Прешвечлїво найлєпша (алє и найгорша) ствар при интернету тото же кажде ма право повесц цо сце. Оможлївело ше же би гоч хто, гоч кому, погуторел гоч цо. Без култури, без филтерох.

Так и у одредзених ґрупох мож видзиц коментари котри ше дакого вообще анї нє дотикаю, та ше так од тих мрежох направело околїско полне зоз огорченосцу, примитивизмом и нєнависцу, прето же ше активно провадзи дацо цо ше дакого вообще анї нє дотика. Питам ше же прецо дахто ма потребу понїжиц другого же би ше сам воздзвигнул? У якей мири дакому подли дзень, або живот у цалосци та сце и другому погубиц шицко? Най и сушедови здохнє крава, ниа, на тото здабе. Людзе котри нє маю скрупулу, та анї „шерсци” на язику ше нараз нашли у улоги же би оценьовали дачий живот – як ше го жиє, як ше дакого люби або нє, як ше правилно дацо роби або нє.

Етикетовованє и поставянє дияґнозох дацо цо тиж мож безплатно достац на мрежох. Нєобходне лєм написац цо думаце и такой ше найдзе дахто джобац як оса и сипац отров. Язик по дефинициї основне средство згваряня. Без звади и преволованьох, по можлївосци. Вислухаш други бок, прешириш свойо видогляди и предлужиш далєй жиц. У тим озда, и лєжи шлєбода бешеди – кажде ю ма право хасновац як сце. А кед чловек нє у складзе сам зоз собу, нє будзе анї зоз другима. Анї онлайн, анї офлайн. Нєшка зоз интернетом оможлївена подполна демо(н)кратизация думаньох и становискох. Кажде каждому може висипац до оч цо сце и як сце. И то тото цо часто виводзи зоз такту – прецо би виношел свойо думанє дахто хто очивисно нє зна роздумовац и нє ма адекватни информациї, дахто хто злонамирни и просто нєобвисцени? О вербалним насилстве уж давно вельо того поведзене, знаме же є нєвибежни и нєвилїчлїви. Чежше поставиц гранїцу медзи франтованьом и малтретированьом. Ту гранїца наисце особого характеру. Франта престава теди, кед виволує емоцийни боль.

Сами по себе дружтвени мрежи анї нє добри, а анї су нє подли. Вони ту. На нас зохабене же бизме им дали характер. А пред тим би найлєпше було перше позаметац у своїм дворе, та вец закуковац до сушедового.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)